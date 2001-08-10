Сахалинская область вошла в топ-10 победителей Чемпионата WorldSkills Russia

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Уфе подвели итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Он проходил с 24 по 29 августа 2021 года. В нём приняли участие около 2 тысяч человек со всей России. Среди них — студенты в возрасте от 12 до 25 лет.

Честь Сахалинской области защищали 33 конкурсанта и 26 экспертов, которые приняли участие в 25 из 105 профессиональных компетенций.

По итогам финала профессионального состязания, у региона в общем медальном зачёте — 4 серебряных, 3 бронзовых медали, а также 6 медальонов за профессионализм. Таким образом, Сахалину удалось подняться на 8-ю строчку из 61 по результатам общекомандного зачета рейтинга регионов России.

В соревновательные дни участников поддерживали эксперты, тим-лидеры, друзья и представители министерства Образования Сахалинской области. Замминистра Образования Сахалинской области Елена Бабина с первого дня соревнований находилась рядом с конкурсантами, посещая площадки каждого участника. Министр Образования Сахалинской области Анастасия Киктева также поддержала Региональную сборную своим присутствием.

- «Дорогие участники! Я с радостью и гордостью смотрю на ваши достижения, Вы –молодцы! Спасибо за ваше упорство, целеустремленность и неравнодушие в движении WorldSkills Russia. Также, хочу поблагодарить экспертов, которые помогли раскрыть ваши самые лучшие качества, за труд, наставничество, профессионализм», - отметила министр Образования Сахалинской области Анастасия Киктева.

Финал Национального Чемпионата по профессиональному мастерству ежегодно проводится в рамках реализации Национального проекта «Образование». Цель таких состязаний — обеспечить экономику страны квалифицированными специалистами, готовыми выполнять задачи нового уровня. Это входит в число основных приоритетов развития Сахалинской области.

В этом году победителями и призерами Национального конкурса WorldSkills Russia от Сахалинской области стали:

София Пак, второе место в компетенции «Ювелирное дело Юниоры»;

Леонид Митропольский, второе место в компетенции «Обслуживание тяжелой техники»;

Маргарита Гурьянова и Александр Андриянов, второе место в компетенции «Кибербезопасность»;

Евгений Попов, второе место в компетенции «Бережливое производство»;

Тимофей Сухоруков, третье место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»;

Вероника Ли, третье место в компетенции «Графический дизайн Юниоры»

Виталий Фан, третье место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем Юниоры»

Медальоны за профессиональное мастерство в рамках чемпионата среди островитян получили:

Богдан Романовский, «Сварочные технологии»;

Александр Кушнаренко, «Сантехника и отопление»;

Илья Кочетков, «Электромонтаж»;

Даниил Чернявский и Юрий Музыченко, «Мобильная робототехника Юниоры»;

Елена Дыйканова, «Флористика – Юниоры»;

Сергей Клыменко, «Обработка листового металла».

Кокурсант Леонид Митропольский, занявший второе место в компетенции «Обслуживание тяжелой техники» проходил задания на технике «Volvo Construction Equipment (Volvo CE)» – один из ведущих мировых производителей высокотехнологичной дорожной, строительной, карьерной и лесозаготовительной техники. По завершению Чемпионата «Volvo CE» предложили Леониду гарантированное трудоустройство в центр.

- «Я много готовился, и конечно, как все участники рассчитывал на хорошие результаты. При выполнении заданий нам было необходимо: провести диагностику компонентов машин, выявить и устранить неисправности; грамотно провести тестирование машины до и после ремонта, создать отчет о выполненной работе. Помимо второго места я был приятно удивлен и очень рад предложением о дальнейшем трудоустройстве от одного из самых крупных производителей техники. Это большая возможность расти, развиваться и раскрывать свои профессиональные навыки», - поделился Леонид Митропольский.

Национальный Чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства.

В настоящее время все без исключения субъекты Российской Федерации являются официальными членами движения WorldSkills Russia, под эгидой которого проводятся региональные, национальные, мировые и континентальные первенства. Сахалинская область присоединилась к движению в 2016 году. В области уже прошли шесть региональных Чемпионатов, победители которых приняли участие в полуфиналах и финалах Национальных Чемпионатов, завоевав призовые места.