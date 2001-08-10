Сахалинская область вошла в топ-10 победителей Чемпионата WorldSkills Russia
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Уфе подвели итоги самых масштабных в России соревнований профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia среди студентов профессиональных образовательных учреждений и школьников – Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2021. Он проходил с 24 по 29 августа 2021 года. В нём приняли участие около 2 тысяч человек со всей России. Среди них — студенты в возрасте от 12 до 25 лет.
Честь Сахалинской области защищали 33 конкурсанта и 26 экспертов, которые приняли участие в 25 из 105 профессиональных компетенций.
По итогам финала профессионального состязания, у региона в общем медальном зачёте — 4 серебряных, 3 бронзовых медали, а также 6 медальонов за профессионализм. Таким образом, Сахалину удалось подняться на 8-ю строчку из 61 по результатам общекомандного зачета рейтинга регионов России.
В соревновательные дни участников поддерживали эксперты, тим-лидеры, друзья и представители министерства Образования Сахалинской области. Замминистра Образования Сахалинской области Елена Бабина с первого дня соревнований находилась рядом с конкурсантами, посещая площадки каждого участника. Министр Образования Сахалинской области Анастасия Киктева также поддержала Региональную сборную своим присутствием.
- «Дорогие участники! Я с радостью и гордостью смотрю на ваши достижения, Вы –молодцы! Спасибо за ваше упорство, целеустремленность и неравнодушие в движении WorldSkills Russia. Также, хочу поблагодарить экспертов, которые помогли раскрыть ваши самые лучшие качества, за труд, наставничество, профессионализм», - отметила министр Образования Сахалинской области Анастасия Киктева.
Финал Национального Чемпионата по профессиональному мастерству ежегодно проводится в рамках реализации Национального проекта «Образование». Цель таких состязаний — обеспечить экономику страны квалифицированными специалистами, готовыми выполнять задачи нового уровня. Это входит в число основных приоритетов развития Сахалинской области.
В этом году победителями и призерами Национального конкурса WorldSkills Russia от Сахалинской области стали:
- София Пак, второе место в компетенции «Ювелирное дело Юниоры»;
- Леонид Митропольский, второе место в компетенции «Обслуживание тяжелой техники»;
- Маргарита Гурьянова и Александр Андриянов, второе место в компетенции «Кибербезопасность»;
- Евгений Попов, второе место в компетенции «Бережливое производство»;
- Тимофей Сухоруков, третье место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ»;
- Вероника Ли, третье место в компетенции «Графический дизайн Юниоры»
- Виталий Фан, третье место в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем Юниоры»
Медальоны за профессиональное мастерство в рамках чемпионата среди островитян получили:
- Богдан Романовский, «Сварочные технологии»;
- Александр Кушнаренко, «Сантехника и отопление»;
- Илья Кочетков, «Электромонтаж»;
- Даниил Чернявский и Юрий Музыченко, «Мобильная робототехника Юниоры»;
- Елена Дыйканова, «Флористика – Юниоры»;
- Сергей Клыменко, «Обработка листового металла».
Кокурсант Леонид Митропольский, занявший второе место в компетенции «Обслуживание тяжелой техники» проходил задания на технике «Volvo Construction Equipment (Volvo CE)» – один из ведущих мировых производителей высокотехнологичной дорожной, строительной, карьерной и лесозаготовительной техники. По завершению Чемпионата «Volvo CE» предложили Леониду гарантированное трудоустройство в центр.
- «Я много готовился, и конечно, как все участники рассчитывал на хорошие результаты. При выполнении заданий нам было необходимо: провести диагностику компонентов машин, выявить и устранить неисправности; грамотно провести тестирование машины до и после ремонта, создать отчет о выполненной работе. Помимо второго места я был приятно удивлен и очень рад предложением о дальнейшем трудоустройстве от одного из самых крупных производителей техники. Это большая возможность расти, развиваться и раскрывать свои профессиональные навыки», - поделился Леонид Митропольский.
Национальный Чемпионат WorldSkills Russia проводится ежегодно с 2013 года и является самым значимым всероссийским соревнованием профессионального мастерства.
В настоящее время все без исключения субъекты Российской Федерации являются официальными членами движения WorldSkills Russia, под эгидой которого проводятся региональные, национальные, мировые и континентальные первенства. Сахалинская область присоединилась к движению в 2016 году. В области уже прошли шесть региональных Чемпионатов, победители которых приняли участие в полуфиналах и финалах Национальных Чемпионатов, завоевав призовые места.
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