Энергетики составили антирейтинг сахалинских компаний-неплательщиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На сайте ПАО "ДЭК" размещены рейтинги исполнителей коммунальных услуг и предприятий ЖКХ Сахалинской области. Среди них - добросовестные плательщики и компании, которые на начало августа имели просроченную задолженность за потребленную электроэнергию, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе "Сахалинэнергосбыт".

На виртуальной Доске почета - шесть компаний, которые ответственно относятся к выполнению условий договоров энергоснабжения. Среди лучших - ООО "Стародубское ЖКХ" (46 домов) из Долинского района, корсаковские МУП "Тепло" (управляющая компания, которая обслуживает 33 многоквартирных дома) и ООО "Сакура плюс" (66 домов), ООО ЖХ "Бумажник" (67 домов) и МУП "Теплотехник-1" (11 домов) из Поронайского района, ООО "Жилсервис-1" (5 домов в селах Взморье и Советское Долинского района).

В Антирейтинге исполнителей коммунальных услуг - 40 компании. Их общий долг превышает 125 млн рублей. Среди наиболее крупных должников - ООО "УК Городской Двор" из г. Корсакова (88 домов), ООО "Коммунальщик" из г. Невельска (32 дома), ООО "ЖЭУ-3" (62 дома) и ООО УК "УправДом" (103 дома) из г. Южно-Сахалинска.

В разделе Антирейтинг предприятий ЖКХ и ВКХ – шесть сахалинских потребителей, которые систематически нарушают сроки оплаты электроэнергии и имеют задолженность: МУП "ЖКХ УГО" (г. Углегорск), ООО "Теплотехник", МУП "Транспорт" и ООО "Гидроснаб" (г. Александровск-Сахалинский), ООО "Быков Тепло" и МУП "Теплоснабжающая компания" (Долинский район).

Совокупный долг данной группы неплательщиков - 33,9 млн рублей. При этом задолженность всех предприятий ЖКХ и ВКХ региона на начало июня составила 115,5 млн рублей. К неплательщикам приняты все меры, предусмотренные законодательством, в том числе ограничения в электроснабжении, обращения в суд о принудительном взыскании задолженности.

В антирейтинги исполнители коммунальных услуг и предприятия ЖКХ внесены с учетом совокупности ряда факторов: размер задолженности; выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения; количество периодов образования задолженности, гарантии по оплате долга. Неплательщики могут покинуть непочетный список, полностью оплатив накопленную задолженность и текущее потребление. Информация на сайте ПАО "ДЭК" обновляется ежемесячно.