Южносахалинцам напоминают о перекрытиях в день репетиции парада
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи с проведением репетиций торжественных мероприятий, посвященных 76-й годовщине окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов, в областном центре будут действовать временные ограничения для остановки и движения транспортных средств, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, 27 августа с 19.30 до 22.30 движение будет ограничено в районе площади Славы на участке от ул. Тихоокеанской до пер. Алтайского; по пер. Алтайскому на участке от ул. Горького до АО «Гидрострой» (пер. Алтайский, 11); Коммунистический проспект от ул. Горького до Коммунистического проспекта, 9.
А с 10.00 до 19.30 будут ограничены остановка и парковка транспортных средств на ул. Горького от Коммунистического проспекта до ул. Тихоокеанской.
В связи с вводимыми ограничениями будет скорректирован график движения общественного транспорта. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и учитывать информацию при планировании маршрутов движения.
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