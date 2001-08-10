В Поронайске приступили к ремонту городской бани

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Подрядная организация приступила к ремонту городской бани в рамках проекта развития инициативного бюджетирования. На работы выделено 2,48 млн. рублей рассказали ТИА "Острова" в муниципальном образовании.

В июле подрядчик закупил необходимые материалы, и уже приступил к установке автоматизированной приточной вытяжной вентиляции, которая обеспечит нормативные показатели влажности и температуры воздуха. В системе будут установлены малошумные канальные вентиляторы, предусмотрен подогрев подаваемого наружного воздуха.

В 2020 году жители выбрали проект ремонта бани для участия в программе «инициативного бюджетирования». Участники собрания обсудили объекты благоустройства, культуры, спорта и водоснабжения. С идеей ремонта бани выступили сами поронайцы. Присутствующие поделились своими предложениями и почти единогласно проголосовали за объект. Для реализации проекта была сформирована инициативная группа, подана заявка, которая успешно прошла конкурсный отбор. В 2021 году в рамках «инициативного бюджетирования» в районе реализуется шесть объектов:

- второй этап обустройства детской площадки в пгт. Вахрушев;

- обустройство прилегающей территории памятника в с. Восток;

- установка ограждения и обустройство прилегающей территории административного здания в с. Забайкалец;

- благоустройство зоны отдыха в с. Малиновка;

- обустройство зоны отдыха в с. Матросово.