Южно-Сахалинск перешел на раздельный сбор мусора, а южносахалинцы - нет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О реализации проекта по раздельному сбору отходов в Южно-Сахалинске шла речь в министерстве ЖКХ Сахалинской области на рабочей встрече с руководителем одной из управляющих компаний, рассказали ТИА "Острова" в министерстве.

Своим взглядом и возникшими проблемами поделился с заместителем министра ЖКХ Андреем Белининым директор ЖЭУ-8 Евгений Тарасов.

- Для корректировки работы, а также выявления проблем, важно получать обратную связь, - рассказал Андрей Белинин. - Контейнерные площадки обслуживают работники управляющих организаций, и они как никто знают и о том, как выбрасывают жители мусор, и как вывозит этот мусор перевозчик. Мы готовы встретиться со всеми УК.

На обслуживаемой ЖЭУ-8 территории находится 21 контейнерная площадка. Со слов директора, в момент расстановки сетчатых контейнеров, на некоторых адресах уменьшили количество евроконтейнеров для смешанных отходов. Что, по его мнению, делать на начальном этапе было не желательно.

- Количество установленных евроконтейнеров было рассчитано по нормативу с учетом числа проживающих людей в домах, прикрепленных к этой контейнерной площадке, - подчеркнул Евгений Тарасов. - Жители еще не привыкли сортировать отходы. Поэтому, убрав одну емкость, началось переполнение евроконтейнеров, а также заполнение контейнеров для раздельного сбора отходов смешанным мусором. Эту ситуацию надо решать.

В ходе встречи заместитель министра поручил специалистам ведомства проанализировать ситуацию на факт возврата евроконтейнера для смешанных отходов на контейнерную площадку. В случае невозможности – изменить график и увеличить периодичность вывоза отходов с конкретной контейнерной площадки.

В целом реализацию проекта по раздельному сбору отходов работники ЖЭУ-8 и жители областного центра поддерживают.

Напомним, что реализация проекта по раздельному сбору отходов в Сахалинской области стартовала с Южно-Сахалинска. На территории областного центра установили 547 сетчатых контейнеров для пластика, стекла и жестяных и алюминиевых банок. Еще по 50 контейнеров должны появиться в районах. Сортировка будет осуществляться в областном центре на трех полигонах – в Корсакове, Ногликах и «Известковом». В «Известковом» запускают первую очередь мобильной сортировки, которая позволит разделять отходы, в том числе и те, которые не были выброшены в специальные контейнеры.

Отсортированный мусор будут прессовать и отправлять на материк. Планируется также перерабатывать отходы на острове и использовать в производстве полимерных труб и брусчатки. Областные власти намерены оказывать поддержку предприятиям, которые займутся вторичной переработкой.

В дальнейшем на Сахалине должны запустить "Экотехнопарк". Там разместят производственные мощности для вторичной переработки пластика, полиэтиленовых пакетов, картона и бумаги.

Планируется, что к Южно-Сахалинску в борьбе за чистые острова в 2021 году присоединятся Корсаков и Ноглики, в 2022 году – остальные районы Сахалина, а в 2023-ем – Курильские острова.