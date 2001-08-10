На ярмарке в Южно-Сахалинске можно будет купить школьные принадлежности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ярмарочная торговля 21 августа пройдет на площадке около Дома торговли (пр. Мира, 106А). В преддверии школьного сезона свою продукцию представят и предприятия книготорговой розничной сети. Посетителей ждут с 09.00 до 16.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Книжную продукцию и канцтовары предложат ООО "Эврика-Трейд" и одно из старейших книготорговых предприятий Южно-Сахалинска магазин «Техническая книга».

Кроме того, традиционно на ярмарке производители Сахалинской области АО «Молочный комбинат «Южно-Сахалинский», ООО «Курильский берег», ООО «Янтарное», АО «Мерси Агро Сахалин», ЗАО «Долинский хлебокомбинат», АО «Птицефабрика «Островная» представят широкий ассортимент производимой продукции по доступным ценам: рыба, пресервы, мясо кур, яйца, хлебобулочные и кондитерские изделия, молоко и молочную продукцию.

Горожане смогут приобрести и свежую сельскохозяйственную продукцию личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводов-огородников. В ассортименте будут представлены томаты ООО «Невельский Агроснаб». Также посетители ярмарки смогут приобрести выпечку в широком ассортименте, предложенную кулинарным цехом «Маковка».

Напоминаем, в целях профилактики распространения вирусных инфекций при нахождении на ярмарке рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдать социальную дистанцию.