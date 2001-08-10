У южносахалинцев выпытают рецепты семейных блюд
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Семейная кухня". Семейный конкурс по приготовлению блюд по домашним рецептам пройдет в сентябре в рамках фестиваля "Остров-Рыба", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказывают организаторы, одна из задач конкурса - дать южносахалинцам возможность поделиться рецептами домашних семейных блюд, которые могут оказаться достойными к включению в меню ресторанов.
Традиционно основным ингредиентом является рыба. Также участникам предоставят дополнительные продукты. Кроме того, можно принести с собой два «секретных» ингредиента, которые на взгляд команды придадут их блюду особый вкус. За полтора часа команда должна приготовить свое блюдо и в небольшой презентации рассказать в чем его особенность.
По условиям конкурса, принять в нем участие могут семейные команды с количеством участников до трех человек, не имеющих профильного образования: повар, кондитер, технолог и т. д. В состав команды обязательно должен входить участник не моложе 18 лет.
Конкурс "Семейная кухня" пройдет 3 сентября с 18.00 до 20.00 в Сахалинском техникуме сервиса.
Ознакомиться с условиями участия и заполнить заявку можно на официальном сайте администрации города на страничке департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка в разделе "Новости и объявления" (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/206/21427).
Заявки на участие принимаются до 3 сентября в департаменте продовольственных ресурсов и потребительского рынка по адресу: ул. Карла Маркса, 20, 4 этаж, офис №403, либо на электронный адрес: dpr@yuzhno-sakh.ru.
По всем вопросам обращаться по телефону: 300743 (доб. 1,2,3).
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