Зима не за горами: Южно-Сахалинск готовится к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бригады АО "Сахалинская коммунальная компания" ведут работу по ремонту и замене теплосетей в разных районах городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Отдельный блок работ - Ново-Александровск. В этом году здесь заменят около километра ветхих теплосетей. Это позволит значительно сократить теплопотери и обеспечить надежное бесперебойное теплоснабжение в планировочном районе.

Сейчас работы ведутся на улице 30 лет Победы. Трубы, уложенные еще в советское время, имеют почти стопроцентный износ. В зимний период только на этом участке происходит до восьми порывов. Сейчас трубы меняют на современные.

Это гибкие полимерные теплоизолированные трубопроводы "Изопрофлекс-А". Завод изготовитель дает гарантию на их безаварийную работу до 35 лет. Еще из плюсов - скорость и удобство монтажа. Со сваркой километр обычной трубы прокладывается за 2 месяца, а полимерные - за месяц. Не требуется отводов и особенной подготовки под укладку. Гидравлические характеристики лучше за счёт отсутствия на внутренней стороне пластика отложений при длительной эксплуатации.

Как рассказал генеральный директор АО "Сахалинская коммунальная компания" Андрей Зенин, такие трубопроводы уже хорошо зарекомендовали себя в в Южно-Сахалинске.

- Жители получат качественное теплоснабжение, а компания не будет нести дополнительных затрат, чтобы одну за одной устранять утечки и восстанавливать благоустройство после работ, - говорит Андрей Зенин.

Новые трубы проложат ещё в двух районах Ново-Александровска.

В этом году в межотопительный период АО «Сахалинская коммунальная компания» ведет работы по ремонту участков теплосетей в районе перекрестка улиц Амурская-Чехова, Чеховском коллекторе, в районе школы №9, в 9-м, 11-м, 14-м, 22-м микрорайонах, а также в районе ТЭЦ.