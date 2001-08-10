В Южно-Сахалинске создана специальная группа, которая будет следить, чтобы крыши не горели
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В связи со случаями возгорания кровель жилых домов, в том числе и недавним пожаром в Луговом, при администрации города создана рабочая группа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Специалисты департамента городского хозяйства, отдела муниципального жилищного контроля, а также управления по делам ГО и ЧС совместно с представителями управляющих компаний мониторят состояние многоквартирных жилых домов. Основной упор сделан на электробезопасность чердачных помещений кровель, выполненных из деревянных конструкций, в том числе, которые были капитально отремонтированы.
Так, проверяется наличие открытого доступа на чердаки, постороннего имущества, захламленность, состояние сетей электроснабжения и наличие сетей провайдеров. Также производится осмотр электрощитовых в подвальных помещениях.
Составлен график обследования. Сегодня комиссия работала по жилищному фонду УК «ЖЭУ-1» на ул. Тихоокеанской, Спортивном проезде, ул. Горной и ул. Курильской. На очереди дома, находящиеся в ведении МУП «ЖЭУ-10».
Ранее все управляющие организации предоставили в администрацию города информацию по состоянию кровель своего жилищного фонда. На основании этих данных и проводятся внеплановые обследования.
В случае обнаружения открытого доступа на чердак или в подвал жильцам необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию, коротая обязана принять меры. Узнать к какой УК относится ваш дом можно посредством специального сервиса на официальном сайте администрации города (http://yuzhno-sakh.ru/dirs/1082).
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