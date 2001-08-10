Жителей Южно-Сахалинска бесплатно научат здоровой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Команды предприятий и организаций из Южно-Сахалинска приглашаются к участию в проекте "Северная ходьба - новый образ жизни". Он реализуется в рамках национального проекта "Демография", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проект направлен на приобщение людей трудоспособного возраста к регулярным занятиям физическими упражнениями для поддержания и выработки необходимых навыков и умений по ведению здорового образа жизни. Возраст участников: 18-59 лет.

Для участников будет проведен комплекс физкультурно-спортивных мероприятий: открытые уроки для ознакомления со спортивной дисциплиной "северная ходьба", тренировки и региональные соревнования среди команд трудовых коллективов.

Проведение открытых уроков будет осуществляться на безвозмездной основе.

Заявки на участие в проекте необходимо направить на адрес электронной почты: info@dobrofiz.ru, контактное лицо - Тихомиров Алексей Александрович, генеральный директор Добровольного физкультурного союза.