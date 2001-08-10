В Южно-Сахалинске на выходных перекроют движение по западной полосе ул. Железнодорожной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 и 15 августа с 9.00 до 17.00 будет ограничено движение по западной полосе ул. Железнодорожной на участке в районе домов №146 и №148 при движении в южном направлении, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации

Специалисты будут проводить работы по содержанию зеленых насаждений: обрезка, уборка ряда насаждений, угрожающих безопасности. В работе задействуют автовышку.

Автовладельцам необходимо учитывать информацию при движении по ул. Железнодорожной.