Белорукие гиббоны, выпущенные в новый вольер сахалинского зоопарка, создали аншлаг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На первую прогулку в новый уличный вольер вышли белорукие гиббоны Сахалинского зооботанического парка. Посмотреть на долгожданное событие собрались гости и сотрудники учреждения.
Гиббоны Орфей и Ангелина спокойно отправились в вольер и с неподдельным интересом начали осваивать необычную территорию, рассматривать окружающую обстановку и собравшихся зрителей. Адаптация прошла достаточно быстро и приматы вскоре начали прыгать по веревочным и деревянным лазам, забираться на верхушки импровизированных скал, кувыркаться в траве и конечно позировать публике. Дети и взрослые, в свою очередь с удовольствием наблюдали за активным поведением животных, фотографировали их и делились своими впечатлениями, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском зоопарке.
Напомним, что в июне в зоопарке открыли шаровидные вольеры для капуцинов, лемуров и зеленых мартышек. И вот теперь, готов прогулочный вольер для гиббонов. Он расположен слева от входной зоны, декорирован под скальные выступы и тропическую растительность, а также имеет водопад. Ограждает его небольшой водный канал, в который со временем, запустят карпов кои.
С целью сохранности животных и комфортному наблюдению за ними в вольере впервые установлена электроизгородь системы "Электропастух". Подобные устройства уже давно используются в практике мировых зоопарков и теперь есть и в островном доме природы.
- Принцип работы электроизгороди основан на кратковременном электрическом импульсе, который абсолютно безопасен для людей и животных, - пояснил ведущий инженер Константин Ким. - Однако, во избежание каких-либо последствий, касаться электроизгороди запрещается. Просим посетителей следить за детьми, а также быть особенно внимательными людям с кардиостимуляторами.
Приглашаем всех желающих посмотреть на белоруких гиббонов и других животных зоопарка. Напоминаем, что в часы работы зоопарка принимаются в дар игрушки для досуга наших питомцев. По интересующим вопросам обращаться к дежурному администратору по телефону 30-37-47.
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