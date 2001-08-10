В Южно-Сахалинске социальным бизнесменам предлагают по 300 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрацией Южно-Сахалинска в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуются мероприятия по адресной финансовой поддержке социального предпринимательства в областном центре.
Для социальных предпринимателей в городе предусмотрена специальная субсидия в размере 300 тыс. рублей (90% произведенных и документально подтвержденных затрат заявителя без НДС) на приобретение и аренду основных средств, оплату аренды нежилого помещения, паушального взноса по договору франшизы, образовательных услуг и рекламы. Кроме того, такая категория бизнеса составляет приоритетную группу получателей по большинству видов финансовой помощи, предусмотренной муниципальной программой "Экономическое развитие городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2020-2025 годы".
Как уточняют в администрации, социальное предпринимательство - это вид предпринимательской деятельности, сочетающий социальную направленность деятельности и предпринимательский подход. Это бизнес-решение социальной проблемы, баланс социальных целей и коммерческой составляющей. Социальным может стать любой предприниматель Южно-Сахалинска, который предоставляет рабочие места социально уязвимым категориям граждан, реализует товары и услуги, произведенные этими людьми, производит товары или услуги для данных категорий либо ведет деятельность, направленную на решение социальных проблем.
Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" осуществляют деятельность 16 социальных предпринимателей, и их число постоянно растет. В текущем году по результатам конкурсного отбора субсидии на общую сумму 888 тыс. рублей одобрены трем социальным предпринимателям Южно-Сахалинска (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2919/21342), осуществляющим деятельность в сфере изготовления протезно-ортопедических изделий, медицинских услуг и дополнительного образования детей.
Предпринимателям Южно-Сахалинска, соответствующим условиям отнесения к социальному предпринимательству (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2894/27048), необходимо зафиксировать такой статус официально, обратившись с пакетом документов в Центр оказания услуг "Мой бизнес" лично по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, д. 6 (режим работы Пн-Пт 09:00 - 17:15) либо по эл. почте: mybusiness65@sakhalin.gov.ru с последующей досылкой (передачей) оригинала на бумажном носителе.
Справки по телефону 8-800-222-01-23 (доб. 2).
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