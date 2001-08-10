Дополнительная полоса разгрузила ул. Сахалинскую в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С момента закрытия на ремонт перекрестка улиц Ленина-Бумажная и введения временной схемы движения по ул. Сахалинской, специалисты профильных структур администрации города по требованию мэра Сергея Надсадина ведут постоянный мониторинг дорожной обстановки в этом районе.
Так, по информации МКУ "Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства", на текущий момент мониторинг показывает, что пропускная способность ул. Сахалинской увеличилась в обоих направлениях. Заторов не наблюдается, транспорт проходит в нормальном режиме. Также удалось разгрузить ул. Ленина при движении с юга и повороте на ул. Сахалинскую на восток и запад, рассказали ТИА "Острова" городской администрации.
Ситуация стабилизировалась после анализа и корректировки схемы движения для увеличения пропускной способности ул. Сахалинской. Напомним, ранее было принято решение к уже имеющимся мини-кольцевым развязкам ввести дополнительную полосу движения по ул. Сахалинской в западном направлении, сместить мини-кольцо и организовать отдельный поворот на ул. Крюкова. Эта мера дала результат.
Инициативы администрации города, направленные на снижение аварийности на дорогах, а также повышение безопасности для всех участников дорожного движения, поддерживают представители общественности.
Как рассказал житель Южно-Сахалинска и участник общественного дорожного совета Олег Меркушев, сейчас повысились стандарты безопасности и требования к комфортному передвижению. Это требует от администрации города большой системной работы и анализа. Главное при внедрении каких-либо дорожных изменений — смотреть, насколько они работоспособны и принимать оперативные меры по оптимизации и корректировке.
- Пример — ул. Сахалинская. Мы видели, что круговое движение дало возможность проехать в некоторых направлениях нормально. А вот с востока на запад возник транспортный коллапс. И ввод дополнительной полосы сработал и разгрузил Сахалинскую. Получилась, что мера, которая сначала не заработала в полном объеме, после корректировки уже показала себя, как мера, оптимизирующая дорожную ситуацию, - считает Олег Меркушев.
Обращаем внимание, что после завершения ремонта на перекрестке улиц Ленина-Бумажная по ул. Сахалинской вернут прежнюю схему движения. Мэром города поставлена задача — открыть перекресток уже в ближайшие дни. Подрядчик, учитывая значимость этого участка, работает в круглосуточном режиме.
В центре особого внимания - дорожная ситуация и в южной части города. Здесь работы по прокладке газопровода проводит ПАО «Газпром». Закрыта для движения ул. Ленина от кольцевой развязки с ул. Фархутдинова до ТРК "Сити Молл". Завершить работы планируется к сентябрю. Идут работы в разных районах города: закрыты участки ул. Чехова, ул. Комсомольской, ул. Украинской. Открыть их для проезда планируется до начала сентября.
Автовладельцев призывают планировать маршрут с учетом этой информации.
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