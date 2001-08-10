Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2021
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Сегодня, 12 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 90 рублей за килограмм
14:08, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Сегодня, 12 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 90 рублей за килограмм

Сегодня, 12 августа, в Южно-Сахалинске будут продавать горбушу по 90 рублей за килограмм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жителей и гостей Южно-Сахалинска 12 августа приглашают приобрести свежую горбушу по 90 рублей за один килограмм, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля рыбой будет организована с 16.00 на двух городских площадках: ярмарка на Доме торговли (пр. Мира, 106А) и у ТЦ "Янтарь" на ул. Пограничной.

Поставщик рыбы - ООО "Рыбак" (Макаровский район).

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