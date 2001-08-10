Горячая линия по вопросам опеки пройдет в Южно-Сахалинске 13 августа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Горячая телефонная линия по вопросам предоставления услуги "Установление и прекращение опеки, попечительства и патронажа над определенной категорией совершеннолетних граждан" 13 августа пройдет в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На вопросы жителей города ответит референт отдела муниципальной социальной политики департамента Еремина Юлия Евгеньевна. Рассматриваемая тема затрагивает только совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону (4242) 300-715.
Также сообщаем, что консультацию по вопросам установления и прекращения опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних граждан, можно получить по телефону: (4242) 300-715 с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
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