В Южно-Сахалинске за 10 дней сельскохозяйственной переписи собрали уже 47% данных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 10 дней с начала сельскохозяйственной микропереписи на территории городского округа переписчиками уже собрано более 47% данных, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как сообщают в Сахалинстате, на сегодня переписано 29% личных подсобных хозяйств и 18% садоводческих объединений граждан. Всего в Южно-Сахалинске работает 8 переписчиков. Им предстоит обойти 3323 ЛПХ и 527 СНТ в селах Березняки, Дальнее, Новая Деревня (в городской черте - переписывать не будут).

Напомним, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприятия обязаны самостоятельно заполнить переписные листы через систему Web-сбора Росстата и представить их в Сахалинстат.

Переписчики в своей работе используют планшетные компьютеры. Опросные листы содержат вопросы о размерах посевных площадей по группам культур, площадей занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также о численности поголовья сельскохозяйственных животных. Информация полностью конфиденциальна и используется только для работы статистов. Имена и фамилии горожан не требуются, адреса участков также проходят под отдельным кодом. Полученные Сахалинстатом сведения будут использоваться исключительно для получения сводных итогов по Сахалинской области.

- Норма на каждого переписчика составляет 480 объектов за месяц - с 1 по 30 августа. У них есть поадресные списки, где предстоит провести анкетирование. Из этих данных потом формируется сводная официальная статистическая информация по каждому муниципальному образованию, агрегируется и доводится до каждого территориального органа, - рассказала заместитель начальника отдела статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Сахалинстата Лариса Мун.

Учитывая, что микроперепись проходит в условиях ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, весь привлекаемый персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты.