Власти Южно-Сахалинска заявили, что сегодняшний коллапс на дорогах - меньшее из зол

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 6 августа, часть Южно-Сахалинска парализовал транспортный коллапс. Пробки растянулись по Сахалинской улице, а также Ленина и даже проспекту Мира. Причина – организованное временное круговое движение на двух перекрестках – Сахалинская – Ленина и Сахалинская – Крюкова.

Как сообщает ТИА «Острова», по словам автомобилистов, если ранее даже с учетом ремонтов дорог путь в полкилометра от Физкультурной до Дзержинского составлял несколько минут, то сегодня – до получаса.

По словам инициатора проекта, руководителя Центра развития городской среды Южно-Сахалинска Василия Вишневского, это нормально – могло быть ещё хуже. По его мнению, движение «потихоньку» - лучше, чем вообще отсутствие движения.

Южносахалинцы его тем временем не поддерживают и высказываются, что организация «кругов» на двух перекрестках еще усугубила ситуацию.

«Прекратите немедленно издевательство над людьми! Остановите ваши ненормальные опыты!» - высказываются они в социальных сетях.

Ситуацию решил исследовать мэр Сергей Надсадин – впрочеи, ранее именно администрация города одобрила планы введения временных круговых развязок.

Если не случится принципиальных решений, то ситуация продлится до 1 сентября – с окончанием активных ремонтных работ.