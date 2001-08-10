Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Литературно-музыкальный вечер «Он слушал речь, как музыку...» состоялся 23 ноября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова. Мероприятие приурочили к 225-летию со дня рождения русского писателя, этнографа и создателя «Толкового словаря живого великорусского языка» Владимира Даля. Гостями стали учащиеся Сахалинского техникума сервиса.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, участники программы познакомились с биографией и творчеством выдающегося лексикографа, прослушали стихи и народные песни, а также посмотрели фрагмент тематического фильма «Владимир Даль за 22 минуты». Особый интерес гостей вызвала демонстрация дореволюционного издания трудов лексикографа из фондов библиотеки и миниатюрных книг «Пословицы русского народа».

Наиболее запоминающейся стала интерактивная часть вечера. Студенты с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали пословицы, поговорки и скороговорки, а также объясняли значение крылатых выражений, проявив себя настоящими знатоками родного слова.

Ярким украшением мероприятия стали народные песни в исполнении образцового фольклорного ансамбля «Туесок» Дворца детского и юношеского творчества под художественным руководством Юлии Беги.