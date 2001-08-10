Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Арт-пространство «РОСТ» приглашает художников, дизайнеров и всех, кто любит экспериментировать, принять участие в творческом конкурсе «Арт-ёлка 2027». Организатор – музей книги Чехова.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, участникам предлагают создать свою уникальную ёлку – необычную, дизайнерскую, концептуальную, ироничную или совершенно фантастическую. Ограничений для фантазии нет – всё, что не запрещено, разрешено в пределах разумного.

К участию приглашаются авторы от 18 лет. Приём работ – до 14 декабря 2026 года в арт-пространстве «РОСТ». Разрешены любые материалы: дерево, металл, пластик, текстиль, бумага, вторсырьё и многое другое. Высота конструкции – от 30 до 100 см. От одного участника принимается строго одна работа.

Технические требования: живая хвоя строго запрещена. Конструкция должна быть устойчивой, не иметь резкого химического запаха, острых режущих краёв, пожароопасных элементов и пиротехники.

Лучшие работы войдут в праздничную новогоднюю экспозицию «Сахалин FM», которая будет проходить с 23 декабря 2026 года по 27 февраля 2027 года.

Определят двух победителей: один – по решению экспертного жюри, второй – по итогам зрительского голосования, которое пройдёт с 23 декабря 2026 года по 15 января 2027 года.

Организаторы призывают не бояться экспериментировать, удивлять и выходить за рамки привычного. Пусть ёлка станет настоящим произведением искусства и докажет, что новогоднее чудо может принимать самые неожиданные формы.