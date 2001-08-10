Сотни сахалинцев посетили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская областная универсальная научная библиотека имени Н.А. Тарасова 3 ноября стала одним из культурных магнитов островного региона. В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств — 2026» библиотека на четыре часа превратилась в единое пространство, где переплелись литературное наследие, многонациональные традиции Сахалина, цифровые технологии и современное творчество. Мероприятия прошли под девизом «В единстве культур — сила народа» и собрали сотни островитян.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, вечер открылся трогательной композицией: 33 ребёнка со светодиодными свечами исполнили песню «Русь, моя Русь». Исполняющая обязанности директора библиотеки Мария Тепкина отметила, что Сахалин, как и вся Россия, — место, где бережно хранят историю и с уважением относятся к культурам разных народов.

Три этажа библиотеки предложили гостям уникальные маршруты. Первый этаж объединил «Рифмы и ритмы»: литературное кафе, акцию «Литературное пророчество», встречу к юбилею Анатолия Тоболяка и «Стихи в темноте». На втором этаже рассказывали «Сказки большой страны»: театрализованный квест по нивхским легендам, мастер-классы по росписи вееров и линогравюре, квилт-студию. Третий этаж «Это фантастика!» стал зоной цифрового будущего: VR-пространство, выставка «Роботы среди нас», ретро-игры и турнир по тетрису.

Сердцем вечера стал концерт «Наша сила в единстве». На сцене выступили ансамбли корейского и русского танца, семейное трио Асланян, сахалинские авторы и гости острова. Гости увидели интерактивный мюзикл «Кошкин дом» и услышали выступление представителей «Сахалинского долголетия». Финальной точкой стала песня «Россия — это мы», объединившая всех зрителей.