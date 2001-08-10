Тихоокеанское
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14:39, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Документальная книга сахалинского исследователя пополнила фонд библиотеки им. Тарасова

Документальная книга сахалинского исследователя пополнила фонд библиотеки им. Тарасова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Книга "История походов первооткрывателей Сахалина" пополнила фонд Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова. Автор Виталий Елизарьев лично передал издание.

Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, труд опирается на архивные документы, включая редкие материалы из американских хранилищ. Читателям и краеведам станет доступна выверенная информация о первооткрывателях острова.

Как профессиональный исследователь и член Русского географического общества, Виталий Елизарьев опирается исключительно на проверенные исторические документы. В период работы профессором сахалинских вузов он посвятил изучению архивных фондов четверть века, самостоятельно расшифровывая сложные рукописи. Для максимальной достоверности автор освоил старославянский язык, выполнил переводы текстов и получил подтверждение их точности от профильных специалистов. Создание работы потребовало семь лет поиска.

Центральное место в исследовании занимает развенчание мифа о зарождении каторги на острове в 1869 году. Автор доказывает, что в период совместного владения территорией создание государственной пенитенциарной системы другим государством было невозможным, а официальная каторга началась лишь в 1879 году, после полной передачи острова Российской империи.

В книге особое внимание уделено походу Ивана Москвитина к устью Амура. Используя ранее не публиковавшиеся карты, исследователь восстанавливает подлинный маршрут экспедиции. Труд также исправляет искажения в учебной литературе.

Исполняющая обязанности директора библиотеки Мария Тепкина высоко оценила подарок. Стороны договорились о проведении презентации издания и встречи автора с сахалинскими историками и краеведами. После обработки экземпляры поступят в Отдел краеведения и станут доступны читателям.

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