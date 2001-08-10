Документальная книга сахалинского исследователя пополнила фонд библиотеки им. Тарасова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Книга "История походов первооткрывателей Сахалина" пополнила фонд Сахалинской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Тарасова. Автор Виталий Елизарьев лично передал издание.
Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, труд опирается на архивные документы, включая редкие материалы из американских хранилищ. Читателям и краеведам станет доступна выверенная информация о первооткрывателях острова.
Как профессиональный исследователь и член Русского географического общества, Виталий Елизарьев опирается исключительно на проверенные исторические документы. В период работы профессором сахалинских вузов он посвятил изучению архивных фондов четверть века, самостоятельно расшифровывая сложные рукописи. Для максимальной достоверности автор освоил старославянский язык, выполнил переводы текстов и получил подтверждение их точности от профильных специалистов. Создание работы потребовало семь лет поиска.
Центральное место в исследовании занимает развенчание мифа о зарождении каторги на острове в 1869 году. Автор доказывает, что в период совместного владения территорией создание государственной пенитенциарной системы другим государством было невозможным, а официальная каторга началась лишь в 1879 году, после полной передачи острова Российской империи.
В книге особое внимание уделено походу Ивана Москвитина к устью Амура. Используя ранее не публиковавшиеся карты, исследователь восстанавливает подлинный маршрут экспедиции. Труд также исправляет искажения в учебной литературе.
Исполняющая обязанности директора библиотеки Мария Тепкина высоко оценила подарок. Стороны договорились о проведении презентации издания и встречи автора с сахалинскими историками и краеведами. После обработки экземпляры поступят в Отдел краеведения и станут доступны читателям.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:05 30 Октября В Сахалинской области обсудили точки роста креативных индустрий
17:22 30 Октября На участке улицы Буюклы в Южно-Сахалинске с 1 ноября ограничат движение транспорта
11:17 28 Октября Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
12:38 29 Октября Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в поездах через цифровой ID в MAX
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
09:07 9 Октября Житель Поронайска затащил чужого ребёнка в квартиру и запер дверь
11:21 9 Октября Жительница Южно-Сахалинска перевела мошенникам 14 500 рублей после взлома аккаунта знакомой
Выбор редакции
- 10:25 Вчера Дошкольники и школьники Дальнего вместе заквасили капусту на зиму
- 14:29 30 Октября В центре "Радуга" Южно-Сахалинска презентовали обновлённый проект "Добрые дети - дому венец"
- 12:38 29 Октября Сахалинские студенты смогут подтверждать право на льготный проезд в поездах через цифровой ID в MAX
- 11:17 28 Октября Арсен Венгер увидел игру сахалинца Даниила Кона на чемпионате мира по футболу и фестивале ФИФА
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?