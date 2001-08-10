Выставка "Праздничная зима" открылась в главной библиотеке Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка "Праздничная зима" открылась в главной островной библиотеке. Пять сахалинских мастериц представили вышитые зимние пейзажи, сюжеты с праздничными напитками и декор для новогоднего интерьера.
Как сообщили ТИА "Острова" в СахОУНБ им. Н.А. Тарасова, Наталья Лабушева привезла на выставку несколько работ: фестон на камин, пинкипы (вышитые декоративные изделия), новогоднюю игрушку "Шар-ангел" по материалам набора "Марья Искусница", вышивку на деревянных заготовках по схеме "Совиный лес", новогодние украшения и флажки "Зима" по материалам "Неокрафт".
Наталья Налимова показала коллекцию ёлочных игрушек в технике вышивки.
Кроме того, свои работы представили Ольга Гацковская, Зоя Рединская и Алёна Погодаева.
Каждая работа сделана вручную. Выставка показывает, как традиционная вышивка превращается в современные праздничные украшения.
Экспозиция расположена в стеклянной витрине у Центра мобильного библиотечного обслуживания на первом этаже и будет работать до 30 ноября. Дополнительная информация по телефону +7 (4242) 45-25-25.
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