Сахалинцев приглашают на показ документальной ленты "О людях и китах"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
СахОУНБ имени Н.А. Тарасова приглашает на демонстрацию и обсуждение документальной ленты «О людях и китах», которые состоятся 17 октября в 15:00. Показ проходит в рамках программы международного фестиваля «зелёного» кино «Экочашка-2026».
«Экочашка» с 2010 года привозит в Россию фильмы со всего мира, рассказывающие о планете, экологических вызовах и проектах, меняющих мир к лучшему. Сахалинский экологический центр «Родник» сотрудничает с фестивалем с 2020 года, ежегодно организуя на острове просмотры и дискуссии с ведущими специалистами в области охраны окружающей среды.
Картина режиссёра Владислава Гришина переносит зрителя на затерянный в туманах маяк на севере Сахалина и живописный мыс на Камчатке. Уже три десятилетия туда каждый сезон приезжают учёные и неравнодушные люди, чтобы наблюдать за серыми китами и косатками. Несмотря на множество трудностей – от отсутствия финансирования до суровой непогоды – команда исследователей во главе с Александром Бурдиным из года в год продолжает важное дело по изучению и защите морских млекопитающих. Лента рассказывает о жизни и работе этих людей в потрясающих по красоте, но тяжёлых условиях, о вызовах, с которыми они сталкиваются, и о том, что движет ими вопреки всем сложностям.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, мероприятие состоится в конференц-зале на первом этаже. Вход свободный по предварительной регистрации. Записаться можно онлайн по ссылке или по телефону 8 (962) 581-87-13 (Александра Зацаринная).
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