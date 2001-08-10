Первый в стране филиал Российского этнографического музея открылся в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске на улице Есенина начал работу первый и единственный в стране региональный филиал Российского этнографического музея. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации областного центра, в торжественной церемонии открытия комплекса принял участие мэр Сергей Надсадин.

Новое четырёхэтажное здание площадью более 3,5 тысячи квадратных метров спроектировано с учётом современных музейных стандартов. Внутри разместились два просторных выставочных зала, высокотехнологичное фондохранилище, библиотека, детский центр и музейная гостиная. Решение о создании масштабного проекта было принято на федеральном уровне в 2021 году.

Осмотрев первые экспозиции, Сергей Надсадин подчеркнул высокую просветительскую значимость нового пространства для островной столицы.

«Здесь собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о коренных народах нашего острова и истории освоения Сахалина и Курил. Проходя по этим залам, мы более отчётливо понимаем, насколько велико наше наследие и многогранна страна, — отметил мэр. — Новое здание возьмёт на себя важнейшую образовательную функцию: здесь будут проходить детские программы и мастер-классы. Изучая историю Родины, мы учимся ценить её настоящее. Я горжусь тем, что филиал открыт именно в Южно-Сахалинске, и считаю его подлинным достоянием нашего города».

Директор Российского этнографического музея Юлия Купина подчеркнула, что главная цель сахалинского филиала — связать островной регион и материк в единое культурное пространство, показав многообразие России. Кроме того, центр станет базой для подготовки местных экспертов-этнографов.

«Мы будем представлять Сахалинскую область в оптике человека. Наш музей здесь — это гуманизация всех очень энергичных процессов, которые здесь происходят: развитие экономики, социальной сферы, технологий. Мы пришли не только с гуманитарной миссией — мы пришли с просветительской миссией. Наша задача — помочь области подготовить экспертов в сфере этнографии и заняться образованием и, главным образом, этнографическим просвещением. Поэтому мы нацелены и на развитие кадров», — отметила Юлия Купина.

Первых гостей комплекс встречает масштабной выставкой «Мы здесь живем», посвящённой наследию коренных этносов острова: нивхов, нанайцев, уильта и эвенков. Из фондов Санкт-Петербурга на Сахалин доставили более 400 редчайших артефактов, собранных исследователями ещё столетие назад. Среди них — ритуальные скульптуры, уникальные бубны и чудом сохранившийся промысловый костюм из шкуры нерпы. Многие предметы прошли сложную реставрацию и экспонируются впервые.

Администрация Южно-Сахалинска приглашает горожан и гостей областного центра посетить новый музейный комплекс. Помимо постоянных и временных выставок, посетителей ждут семейные интерактивные программы, открытые лектории и тематические экскурсии.