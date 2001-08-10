В музее книги Чехова открылась выставка "Вкус Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В литературно-художественном музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 7 июля состоялось торжественное открытие художественной экспозиции «Вкус Сахалина». Новый выставочный проект предлагает зрителям особый формат восприятия острова — через совокупность ощущений, впечатлений и ассоциаций, формирующих уникальный образ Сахалина как пространства жизни, памяти и личного опыта.
Центральной идеей проекта стало переосмысление понятия «вкус» не как гастрономической категории, а как целостного чувственного опыта. Море, климат, запахи, ритмы природы и человеческие истории соединяются в единое художественное высказывание, в котором Сахалин раскрывается как живой и многослойный организм. Экспозиция реализована при поддержке Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области.
Церемония открытия была выстроена как атмосферное путешествие по острову. Гостей встречали символические персонажи-проводники — Лосось Иван, Чайка Нина и Морской котик Таня. Через их образы посетители включались в диалог с пространством выставки: Иван говорил о пути и возвращении к истокам, Нина передавала ощущение масштаба и свободы, а Таня напоминала о тепле и чувстве дома. Интерактивным элементом вечера стал совместный «шум острова», созданный гостями с помощью посохов дождя под аккомпанемент импровизации Айару Ивановой.
С приветственным словом к участникам и гостям обратилась референт отдела по делам музеев и архивов министерства культуры Анастасия Дробышева, пожелавшая успехов выставочному проекту. Также выступила директор музея книги Чехова Евгения Павловна Фирсова, подчеркнув значимость проекта для осмысления региональной культуры и сохранения нематериального наследия. Одна из участниц выставки, художница Татьяна Гурнова, поделилась личным взглядом на создание работ и взаимодействие с островной темой. Музыкальным акцентом вечера стало выступление Дмитрия Пака.
В экспозиции представлены работы более двадцати сахалинских художников и мастеров. Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство и инсталляции формируют многоголосое пространство, в котором раскрывается связь человека с природной и культурной средой острова. Образы лосося, папоротника, шиповника, камней и морских обитателей становятся художественным языком, через который авторы говорят о памяти, принадлежности и любви к родному дому.
Как сообщили ТИА "Острова" в музее книги Чехова, выставка выстроена как открытая среда для личного переживания, где отсутствует единая трактовка. Каждый посетитель может выстроить собственный маршрут и собрать индивидуальную историю, вслушиваясь в ритмы, образы и смыслы острова. Экспозиция «Вкус Сахалина» будет открыта для посещения до 6 сентября. Организаторы приглашают жителей и гостей региона прикоснуться к художественному образу острова и найти свой собственный «вкус» Сахалина.
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