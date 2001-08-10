Выставка о здоровом образе жизни открылась в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 18 июня открылась книжная выставка «Здоровый образ жизни в любом возрасте». Экспозиция приурочена к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. Организаторы разделили представленные издания на три тематических блока: «Медицина», «Психология» и «Кулинария».
В разделе «Медицина» библиотекари собрали книги по профилактике заболеваний, формированию полезных привычек и уходу за организмом. Блок «Психология» включает литературу о борьбе со стрессом, развитии эмоционального интеллекта и восстановлении внутренних ресурсов. Раздел «Кулинария» предлагает читателям издания о здоровом питании и осознанном отношении к еде.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, среди экспонируемых книг – практическое руководство Елены Чунаевой «Волшебная книга здоровья» с проверенными рецептами для женского здоровья, бестселлер доктора Андрея Курпатова «Счастлив по собственному желанию: 12 шагов к душевному здоровью», а также книги Елизаветы Коняевой «Еда, сохраняющая молодость» и Ольги Петровой «Блюда на пару для здоровья и долголетия» с полезными рецептами и рекомендациями по составлению рациона.
Организаторы отметили, что представленная литература пригодится читателям разных возрастов – забота о здоровье остаётся актуальной на любом жизненном этапе. После завершения выставки все издания станут доступны для выдачи на дом. Экспозиция работает в центре мобильного библиотечного обслуживания на первом этаже и продлится до 30 июня.
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