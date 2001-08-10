В Южно-Сахалинске открывается выставка, посвященная Роберту Рождественскому

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В музее книги Чехова открывается выставка «Роберт Рождественский. Мгновения», посвященная жизни и творчеству поэта, чьи стихи тесно связаны с Великой Отечественной войной. Экспозиция приурочена к Дню памяти и скорби, а ее организацию поддержало региональное министерство культуры и архивного дела. Поэтические строки Рождественского, проникнутые болью, мужеством и памятью о войне, стали голосом целого поколения, пережившего тяжелые испытания.

Как рассказали ТИА «Острова» в музее книги Чехова, малая известность получил факт – в 1970 году автор лично читал свои стихи на Сахалине. Поэт прибыл на Дальний Восток, чтобы увидеть острова, прочувствовать их атмосферу, и эта поездка стала частью его творческого пути. Сотрудники музея провели скрупулезную исследовательскую работу – специалисты экспозиционно-исследовательского отдела и сектора научной работы отыскали свидетельства пребывания Рождественского в регионе. Впервые для широкой публики представят воспоминания современника, газетные вырезки и фотографии того периода.

Путешествие на Сахалин и стихи, появившиеся после него, вошли в число ярких эпизодов, отраженных в экспозиции. Организаторы объединили коллекции музеев Алтайского края, Москвы, Омска и Сахалинской области – вместе они выстраивают жизненный и творческий маршрут поэта, передают горечь утрат и восхищение подвигом народа, отдают дань уважения ветеранам, труженикам тыла и всем, кто боролся за будущее. Посетители увидят личные вещи Роберта Рождественского, снимки из семейного архива, рукописи, воспоминания его матери о войне – всего более 80 экспонатов.

Центральное место на выставке занимают стихи поэта. Экспозиция «Роберт Рождественский. Мгновения» представляет собой живой диалог между поколениями, а бессмертные строки вновь напоминают о том, что нельзя предавать забвению. Открытие выставки состоится в музее книги Чехова 19 июня в 16:00, работать она будет до 6 сентября.