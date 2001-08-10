На Сахалине открылась масштабная выставка, посвященная истории островного театра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Торжественное открытие книжно-документальной выставки «Искусство на краю земли: история сахалинской театральной сцены в документах и книгах» 15 июня состоялось в главной островной библиотеке. Мероприятие посетили начальник отдела культурной политики и функционирования отрасли министерства культуры и архивного дела Сахалинской области Екатерина Хоменко, коллеги из островных театров, а также читатели и гости библиотеки.
Экспозиция приурочена сразу к нескольким знаковым датам: 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации (в рамках Всероссийского марафона «Театр. Призвание»), 95-му театральному сезону Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова и 45-летию Сахалинского театра кукол.
Выставка стала результатом плодотворного партнерства библиотеки с ведущими театрами региона и Государственным историческим архивом Сахалинской области. В экспозиции представлены не только редкие книги и архивные документы, но и подлинные артефакты театральной жизни: сценические костюмы, авторские куклы, реквизит из спектаклей, афиши и программки разных лет. Отдельный раздел посвящен народной артистке РСФСР Кларе Кисенковой: гости смогли увидеть ее сценический костюм, предметы из гримерки и библиографический дайджест «Театр её жизни».
В ходе открытия с приветственным словом выступили почетные гости, отметившие неразрывную связь театра, литературы и исторической памяти.
Исполняющая обязанности директора СахОУНБ им. Н.А. Тарасова Алиса Морозова подчеркнула важность межведомственного сотрудничества:
«В основе каждого сценария лежит текст, а в основе сохранения исторической памяти — документ. Мы выражаем благодарность партнерам выставки — Государственному историческому архиву Сахалинской области, Чехов-центру и Сахалинскому театру кукол — за предоставленные фонды, костюмы и уникальный реквизит, благодаря которым пространство библиотеки превратилось в настоящее театральное закулисье».
Артистка драмы высшей категории Сахалинского международного театрального центра им. А.П. Чехова Ирина Звягинцева поблагодарила организаторов за возможность прикоснуться к истории:
«Выставка приурочена к 150-летию Союза театральных деятелей России, и мы благодарны за возможность прикоснуться к закулисью двух театров. Приглашаем зрителей на спектакли Чехов-центра и Сахалинского театра кукол, отмечая высокий уровень постановок для зрителей всех возрастов».
Заместитель директора Сахалинского театра кукол, кандидат филологических наук Галина Чепенко в своем выступлении сделала акцент на универсальности театрального искусства:
«Театр не имеет границ и не знает понятия "край земли", поскольку представляет собой бесконечную вселенную. Мы благодарим областную библиотеку за сохранение документальной памяти о театре, которая станет важным наследием для будущих поколений».
Ярким украшением церемонии стали творческие номера. Библиотекарь Иван Махтодин прочитал стихотворение Николая Тарасова «Монолог актёра», а также зрителям была представлен ролик с исполнением заслуженной артистки Сахалинской области Елены Денисовой песни «Актерская» на стихи члена Союза писателей России Лидии Кисенковой.
Выставка «Искусство на краю земли» будет работать в фойе первого этажа СахОУНБ им. Н.А. Тарасова до конца июня.
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