Тихоокеанское
информационное агентство
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14:19, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинский теннисист Алексей Геращенко завоевал серебро на чемпионате мира

Сахалинский теннисист Алексей Геращенко завоевал серебро на чемпионате мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Алексей Геращенко успешно выступил на чемпионате мира по настольному теннису среди ветеранов в Южной Корее. Он завоевал серебряную медаль в парном разряде турнира и вошел в число 16 сильнейших смешанных пар планеты.

Турнир World Masters Championship Gangneung 2026 прошел с 5 по 12 июня 2026 года в городе Каннын. Организаторы провели соревнования на спортивных объектах, которые принимали зимние Олимпийские игры 2018 года. Участие в чемпионате приняли 2477 атлетов из 85 стран мира, среди которых значились 88 нейтральных спортсменов.

Сахалинскую область представил кандидат в мастера спорта Алексей Геращенко – он выступил в возрастной категории 40–44 года. Помимо него, в составе судейской коллегии работал еще один представитель региона Геннадий Кан.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, Геращенко провел за время соревнований 18 матчей в различных разрядах.

Одиночный разряд проходил в два этапа: квалификация и финал. Организаторы распределили 93 участника по 24 группам, причем в основной финал выходили по два сильнейших игрока от каждой группы. Жеребьевка определила Алексея Геращенко в одну из самых сложных групп – так называемую «группу смерти». Три теннисиста завершили групповой этап с одинаковым количеством очков, но по дополнительным показателям преимущество получили представители Малайзии и Южной Кореи. Сахалинский спортсмен продолжил борьбу в утешительном турнире и дошел до четвертьфинала, где уступил сопернику из Саудовской Аравии.

В парном разряде Алексей Геращенко выступал вместе с кандидатом в мастера спорта Ильей Сайгиным из Санкт-Петербурга. Российский дуэт не смог преодолеть квалификацию основного турнира, зато удачно сыграл в утешительной сетке – пара дошла до финала. В решающем матче россияне уступили спортсменам из Бразилии, завоевав серебряные медали и войдя в число 30 лучших пар чемпионата (всего в парных соревнованиях участвовало 56 дуэтов).

В миксте Алексей Геращенко сыграл с мастером спорта Анастасией Побегайло из Краснодара. В квалификации российский дуэт занял второе место в группе и вышел в основной финал. В первом матче финальной стадии россияне в напряженной пятисетовой встрече обыграли представителей Японии со счетом 3:2. Затем последовали матчи против соперников из Южной Кореи и Японии, где добиться победы не удалось. В итоге пара вошла в число 16 сильнейших смешанных дуэтов чемпионата мира.

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