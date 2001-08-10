Сахалинский теннисист Алексей Геращенко завоевал серебро на чемпионате мира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский спортсмен Алексей Геращенко успешно выступил на чемпионате мира по настольному теннису среди ветеранов в Южной Корее. Он завоевал серебряную медаль в парном разряде турнира и вошел в число 16 сильнейших смешанных пар планеты.

Турнир World Masters Championship Gangneung 2026 прошел с 5 по 12 июня 2026 года в городе Каннын. Организаторы провели соревнования на спортивных объектах, которые принимали зимние Олимпийские игры 2018 года. Участие в чемпионате приняли 2477 атлетов из 85 стран мира, среди которых значились 88 нейтральных спортсменов.

Сахалинскую область представил кандидат в мастера спорта Алексей Геращенко – он выступил в возрастной категории 40–44 года. Помимо него, в составе судейской коллегии работал еще один представитель региона Геннадий Кан.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, Геращенко провел за время соревнований 18 матчей в различных разрядах.

Одиночный разряд проходил в два этапа: квалификация и финал. Организаторы распределили 93 участника по 24 группам, причем в основной финал выходили по два сильнейших игрока от каждой группы. Жеребьевка определила Алексея Геращенко в одну из самых сложных групп – так называемую «группу смерти». Три теннисиста завершили групповой этап с одинаковым количеством очков, но по дополнительным показателям преимущество получили представители Малайзии и Южной Кореи. Сахалинский спортсмен продолжил борьбу в утешительном турнире и дошел до четвертьфинала, где уступил сопернику из Саудовской Аравии.

В парном разряде Алексей Геращенко выступал вместе с кандидатом в мастера спорта Ильей Сайгиным из Санкт-Петербурга. Российский дуэт не смог преодолеть квалификацию основного турнира, зато удачно сыграл в утешительной сетке – пара дошла до финала. В решающем матче россияне уступили спортсменам из Бразилии, завоевав серебряные медали и войдя в число 30 лучших пар чемпионата (всего в парных соревнованиях участвовало 56 дуэтов).

В миксте Алексей Геращенко сыграл с мастером спорта Анастасией Побегайло из Краснодара. В квалификации российский дуэт занял второе место в группе и вышел в основной финал. В первом матче финальной стадии россияне в напряженной пятисетовой встрече обыграли представителей Японии со счетом 3:2. Затем последовали матчи против соперников из Южной Кореи и Японии, где добиться победы не удалось. В итоге пара вошла в число 16 сильнейших смешанных дуэтов чемпионата мира.