Тихоокеанское
информационное агентство
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14:47, | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинские каратисты привезли 40 медалей с турнира "Русская Крепость"

Сахалинские каратисты привезли 40 медалей с турнира

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В июне 2026 года сахалинские спортсмены, занимающиеся киокусинкай, успешно выступили на межрегиональных соревнованиях во Владивостоке. По итогам турнира они завоевали 40 медалей разного достоинства, что стало важным этапом перед предстоящим первенством континента.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, островные спортсмены завоевали 26 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых медалей на межрегиональных соревнованиях по киокусинкай «Русская Крепость». Турнир прошёл во Владивостоке.

Для сахалинцев эти состязания стали важнейшим этапом подготовки к первенству Азии. Оно состоится 13–14 июня 2026 года в армянском городе Гюмри.

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