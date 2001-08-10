Выставка к 150-летию Союза театральных деятелей откроется в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной научной библиотеке имени Н.А. Тарасова 15 июня начнёт работу экспозиция, посвящённая истории развития театрального искусства на острове. Посетители смогут увидеть уникальные документы и книги, многие из которых в обычное время хранятся в специальных фондах.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, открытие выставки «Искусство на краю земли: история сахалинской театральной сцены в документах и книгах» состоится 15 июня в 16:00. Мероприятие приурочено к всероссийскому юбилею — 150-летию Союза театральных деятелей Российской Федерации. Экспозицию проводят в рамках Всероссийского марафона «Театр. Призвание». Одновременно выставка отмечает две знаковые даты для островного региона: 80-летие со дня организации драматического театра в Тойохаре и 45-летие Сахалинского театра кукол.

В программе открытия запланированы обзор представленных изданий, выступления приглашённых гостей и специальное музыкальное посвящение. Гости услышат песню «Актерская» под гитару в исполнении Лидии Кисенковой.

Девизом выставки стали слова А.П. Чехова: «Театр — это сила, соединяющая в себе одной все искусства, а актёры — миссионеры». Именно такой взгляд на театральное искусство отражён в документах и изданиях, которые разместят в выставочных витринах библиотеки.

Посетители смогут познакомиться с библиографическим указателем «Сахалинскому театралу», книгой А.И. Краева и И.А. Цупенковой «Долгая дорога к большой сцене. Очерки истории театра на Сахалине», авторефератом диссертации И.А. Цупенковой об истории театральной культуры Сахалинской области конца XIX–XX веков, препринтом статьи В.М. Латышева «Из истории сахалинского театра (1930–1940 гг.)», сборником «Театр: истории и лица» и дайджестом «Театр её жизни», посвящённым народной артистке РСФСР Кларе Кисенковой.

Все материалы подготовлены на основе фондов отдела краеведения СахОУНБ. После завершения экспонирования они будут доступны в режиме читального зала имени Г.И. Невельского.

Мероприятие пройдёт в фойе СахОУНБ им. Н.А. Тарасова.