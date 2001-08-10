Сахалинский клуб

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В молодёжном центре «Универсалка» 27 мая состоится заседание книжного клуба «Чтение без границ», главной темой которого станет роман Александра Иличевского «Матисс». Начало встречи запланировано на 18:30.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Сахалинской областной универсальной научной библиотеки, для обсуждения выбрано произведение, удостоенное премии «Русский Букер» в 2007 году и вызвавшее широкий общественный резонанс в литературных кругах. Несмотря на название, в центре повествования находится не французский живописец, а московский физик Королёв, который оказался на перепутье разных эпох. Герой, изначально принадлежавший миру точных наук, добровольно оставляет привычный уклад жизни и уходит в пространство городской маргинальности. Роман лишён классической сюжетной линии — перед читателем разворачивается урбанистическая симфония, где каждая деталь работает на создание атмосферы поиска и внутреннего преодоления.

Александр Иличевский представляет собой уникальное явление в современной прозе. Физическое образование, а также опыт работы в научных центрах Израиля и США определили особую манеру его письма: математическая выверенность метафор, отстранённый взгляд на бытовые вещи и способность видеть в повседневном явлении философское измерение. Именно «Матисс» стал для автора точкой прорыва, после которой последовали новые литературные успехи, включая премию «Большая книга».

В ходе предстоящей встречи участники клуба обсудят, как в тексте переплетаются темы свободы, профессиональной деформации и экзистенциального выбора. Любителям литературы предстоит поразмышлять о том, где проходит граница между осознанным отречением и бегством от реальности, а также о том, что остаётся с человеком, когда все внешние опоры рушатся.