В музее книги Чехова расскажут об отмене каторги на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году в островном регионе отмечается важная дата – 120 лет назад, 10 (23) апреля 1906 года, была поставлена точка в мрачной 37-летней истории каторжного Сахалина. Мнением Государственного Совета, утверждённым Николаем II, ссылка преступников на остров была прекращена, а уже через 2 года он был объявлен свободным для вольного переселения.
Но какое будущее ожидало Сахалин после этого решения? Как долго островной регион оставался далёкой, неосвоенной и незащищённой территорией?
Приглашаем всех на лекцию, приуроченную к 120-летию отмены каторги на Сахалине, чтобы узнать о том, как развивался остров, переставший быть местом ссылки. Расскажет об этом главный научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук, доцент Виктор Щеглов.
Лекция пройдёт 21 мая в 17:30. Вход свободный!
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
10:16 Сегодня «Сахалинская Коммунальная Компания» запустила телефонный чат-бот для передачи показаний счетчиков
09:11 Сегодня В Южно-Сахалинске дачу от огня спасали пять пожарных расчётов
09:46 Сегодня В Южно-Курильске специалисты установили новое оборудование на очистных сооружениях
18:37 12 Мая В Холмском районе в этом году появится современная аллея с зелёной зоной, скамейками и освещением
12:33 13 Мая Житель Сахалина за государственную измену отправится в колонию на 17 лет
14:29 15 Мая На Сахалине два лже-эколога вымогали деньги с владельцев автомое
09:03 15 Мая Почти четыре сотни патронов и 750 граммов пороха изъяли полицейские у двух сахалинцев
16:19 7 Мая За семь лет в Сахалинской область благоустроили 29 территорий памяти героев
15:13 30 Апреля На Сахалине по вине таксиста без прав, проехавшего на красный цвет, пострадал пассажирка
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
17:12 8 Мая На Сахалине водитель пытался скрыться от сотрудников ДПС
Выбор редакции
- 09:41 Сегодня XV Кирилло‑Мефодиевские чтения пройдут в Южно‑Сахалинске с 21 по 23 мая
- 09:05 Вчера Жители Сахалинской области удвоили показатели по раздельному сбору отходов
- 09:41 15 Мая На Сахалине торжественно завершится фестиваль авангарда
- 12:02 14 Мая Сахалинский музей открывает выставку культового литья Приуралья IV–XIII веков
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?