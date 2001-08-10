В музее книги Чехова расскажут об отмене каторги на Сахалине

В этом году в островном регионе отмечается важная дата – 120 лет назад, 10 (23) апреля 1906 года, была поставлена точка в мрачной 37-летней истории каторжного Сахалина. Мнением Государственного Совета, утверждённым Николаем II, ссылка преступников на остров была прекращена, а уже через 2 года он был объявлен свободным для вольного переселения.

Но какое будущее ожидало Сахалин после этого решения? Как долго островной регион оставался далёкой, неосвоенной и незащищённой территорией?

Приглашаем всех на лекцию, приуроченную к 120-летию отмены каторги на Сахалине, чтобы узнать о том, как развивался остров, переставший быть местом ссылки. Расскажет об этом главный научный сотрудник Сахалинского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук, доцент Виктор Щеглов.

Лекция пройдёт 21 мая в 17:30. Вход свободный!