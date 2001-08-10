Сахалинский краеведческий музей представляет культовое литье Пермского Предуралья
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинский краеведческий музей открыл выставочный проект «Поиск утраченных миров. Культовое литье Пермского Предуралья IV–XIII вв.». Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве культуры и архивного дела, уникальность экспозиции придает тематическое объединение пермского наследия с сахалинскими артефактами – предметы островной археологии и этнографии позволяют проследить общность образов у средневековых народов Северной Евразии.
Сотрудники музея подготовили проект совместно с Пермским краеведческим музеем. В основе выставки – знаменитый пермский звериный стиль. Фигурки, преимущественно из бронзы и меди, представляют образы животных, имевших культовое значение для древнего населения Прикамья. Сегодня эти артефакты составляют важное материальное свидетельство о древнем языческом мире, где рядом с людьми обитали фантастические существа, управляющие природными стихиями.
Эдуард Чурилов – заведующий отделом археологии Пермского краеведческого музея и один из кураторов выставки – пояснил: древние люди использовали эти предметы не для украшения одежды или жилища, а для отправления обрядов. По словам куратора, артефакты вызывают интерес у разных категорий посетителей: ученым важны происхождение и суть предметов, прикамские художники черпают в них идеи для своих произведений, а зрителям из других регионов, включая Сахалин, будет интересно все, ведь это наследие незнакомой для них территории.
Представленная здесь же зоологическая коллекция демонстрирует сходства живой природы, окружавшей древних жителей. Проект создан при поддержке губернатора Сахалинской области и регионального министерства культуры и архивного дела. Выставка будет работать в музее до 26 июля. Каждую пятницу в 12:00 и 16:00 сотрудники музея проводят экскурсии по экспозиции.
