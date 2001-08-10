Российский фонд культуры поддержал сахалинский фестиваль семейного чтения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
IX Фестиваль семейного чтения «Книжный парк» победил в конкурсе Российского фонда культуры на грант по национальному проекту «Семья» в 2026 году. Организаторы – АНО «Центр чтения» и Сахалинская областная детская библиотека – реализуют событие при поддержке регионального министерства культуры, а главной фигурой грядущего фестиваля станет Владимир Иванович Даль: страна отмечает 225-летие собирателя русских слов и автора «Толкового словаря».
Конкурс Российского фонда культуры проходил среди некоммерческих организаций в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». Фестиваль «Книжный парк» с 2022 года объединяет читателей и книжных профессионалов, формируя на островах сообщество читающих семей. НКО, учреждения культуры и образования, а также бизнес создают уникальные формы продвижения семейного чтения и традиционных духовно-нравственных ценностей. К фестивалю присоединяются IT-компании, экопросветители, художники, театры, кинотеатры и творческие коллективы коренных народов Сахалина.
Организаторы разрабатывают для «Книжного парка» 20 тематических площадок. Родителям покажут современные методы приобщения детей к чтению и наглядно докажут: читать с ребёнком – интересно. Все площадки посвятят творческому наследию Владимира Даля и погружению в тайны русского языка. В программе – встречи с современными авторами детской и подростковой литературы, ярмарка лучших издательств. Для островных специалистов по чтению проведут профессиональную программу, а приглашённые эксперты обучат их актуальным приёмам популяризации чтения через интенсивные практикумы.
Исследование детского чтения в Сахалинской области (2023 год, 2400 опрошенных) показывает: чтение занимает только седьмую строчку в досуговых предпочтениях детей, а 64% семей вообще не имеют домашних библиотек. В условиях закрытия книжных магазинов и редких встреч с писателями именно фестиваль становится уникальным каналом «живой встречи» семьи с книгой. Регулярность фестиваля и расширение его географии – выезды на Курильские острова, в северные территории и другие районы – превращают «Книжный парк» в устойчивый элемент культурной инфраструктуры региона. Это компенсирует территориальную удалённость Сахалинской области от федеральных культурных центров.
Главная задача фестиваля – дать семье готовый инструмент совместного чтения и показать, как книга может объединить детей, родителей, бабушек и дедушек. Через творческие площадки, игровые форматы, мастер-классы, встречи с писателями и квесты организаторы формируют у родителей практические навыки семейного чтения, уверенность в своей читательской компетентности и понимание того, как обсуждать тексты с детьми разного возраста. Интерактивные форматы – мобильный планетарий, VR-чтения, песочная анимация, литературный геокешинг – переводят содержание книг на язык, понятный современным детям и подросткам, облегчая им вход в чтение.
Таким образом, «Книжный парк» одновременно поддерживает традиции читательской культуры и создаёт инновационные формы приобщения к чтению, помогая семьям выработать свой «книжный код» – общие тексты, авторов, сюжеты и практики совместного чтения. Проект повышает статус чтения в Сахалинской области и укрепляет роль библиотеки как современного семейного культурного центра. Концептуально и практически фестиваль полностью соответствует целям национального проекта «Семья» и демонстрирует готовую региональную модель социокультурного события, которую можно тиражировать на федеральном уровне.
