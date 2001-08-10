Участники "Лиры" на Сахалине обсудили поэзию Максима Амелина и написали пародии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке состоялось очередное заседание литературного объединения "Лира", центральной темой которого стало творчество поэта и публициста Максима Амелина. В рамках традиционной акции книгодарения писательница Лана Земницкая передала в фонд библиотеки пять изданий, включая свежий альманах "Главное слово" за 2025 год с её рассказом.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, альманах подготовили в литературной мастерской Сергея Лукьяненко, участником которой Земницкая стала осенью прошлого года. На заседании 15 февраля участники объединения подробно разобрали особенности поэтики Амелина, чей стиль сформировала глубокая любовь к архаике и древним языкам. Литераторы обсудили, как традиционные античные размеры - ямб, хорей, спондей - обретают новое звучание в современном контексте.
Практическая часть встречи включала задание по созданию стихотворной пародии в духе неоархаики. Присутствующие успешно справились с упражнением. Во второй половине заседания участники "Лиры" обсудили прозаические произведения Ланы Земницкой и Михаила Григораша, а также поэтические подборки Максима Соколова и Сергея Морева. Авторы получили развернутую обратную связь от коллег и руководителя объединения.
Следующую встречу литераторы планируют провести 15 марта в 12:30.
