На Сахалине открылась выставка к 150-летию ученого Льва Берга
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинская областная универсальная научная библиотека организовала масштабную акцию "День науки 2026: открытый формат". Мероприятия, приуроченные к государственному празднику, прошли 9 и 10 февраля в библиотеке и за ее пределами, объединив выставки, лекции и выездные события.
Центральным элементом программы стало открытие выставки "Наука и жизнь: 150 лет Льву Бергу". Экспозиция представила прижизненные издания академика и раскрыла его вклад в отечественную науку. В рамках открытия ихтиолог, эколог и краевед Сергей Макеев прочитал лекцию о научном наследии Берга и современных исследованиях сахалинской ихтиофауны. Параллельно работала выставка "Плавники и переплёты: из фондов СахНИРО и СахОУНБ", где гости увидели раритетные издания по рыбному хозяйству от начала XX века до наших дней. Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, выставку дополнил документальный фильм об истории Сахалинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.
В течение дня для посетителей провели лекцию-обзор "Анатомия редкой книги", где студенты Сахалинского колледжа искусств изучали элементы убранства старинных изданий. Отдельная лекция была посвящена 100-летию Большой советской энциклопедии. Важной частью акции стал выезд специалистов библиотеки 10 февраля в школу №32 Ново-Александровска. Там они организовали для школьников интеллектуальную игру "Эврика!", викторину "Великие учёные и их открытия" и интерактивную лекцию о российских компьютерных играх.
Проведение подобных научно-просветительских мероприятий соответствует задачам федерального проекта "Семейные ценности и инфраструктура культуры". Акция создает условия для совместного интеллектуального досуга и формирует уважение к науке. Участие в событиях школьников, студентов и семейных групп подтверждает востребованность формата, который сочетает образовательную миссию библиотеки с укреплением духовно-нравственных основ.
