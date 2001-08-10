На Сахалине открылась выставка книг к 145-летию балерины Анны Павловой
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 февраля открыли выставку "Очарование русского балета", приуроченную к 145-летию великой русской балерины Анны Павловой. Экспозиция объединяет книги, аудиодиски и грампластинки, которые раскрывают историю и многообразие балетного искусства.
Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, выставка знакомит посетителей с истоками театрального танца, триумфом "Русских сезонов" Сергея Дягилева, процессом создания сценографии и костюмов. Отдельный раздел посвящен биографиям выдающихся танцовщиков от Анны Павловой до Майи Плисецкой. Все представленные издания читатели могут взять на дом.
Центральное место на выставке занимает книга Х. Альджеранова "Анна Павлова: десять лет из жизни звезды русского балета", раскрывающая малоизвестные страницы творческого пути балерины. Труд С. Н. Худекова "Русский балет: от истоков до триумфа" прослеживает эволюцию национальной хореографической школы, а исследование Ю. И. Слонимского "П. И. Чайковский и балетный театр его времени" подробно анализирует рождение партитур "Лебединого озера", "Спящей красавицы" и "Щелкунчика". Отдельная полка посвящена героизму артистов в годы войны, где представлена книга А. Н. Крюкова "Паду ли я, стрелой пронзённый…" о жизни оперных и балетных артистов в блокадном Ленинграде.
Выставка будет работать в зале имени А. П. Чехова на втором этаже библиотеки до 1 апреля. После завершения экспонирования все книги останутся в свободном доступе для читателей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
09:05 Сегодня На некоторых сахалинских дорогах ввели ограничения движения транспорта
09:26 Сегодня Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
09:42 Сегодня Пожар в частном доме в селе Хоэ привел к гибели местного жителя
09:10 Сегодня Более 1200 нарушений ПДД зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
17:06 30 Января Движение по железнодорожному переезду будет временно ограниченно в Южно-Сахалинске
08:23 30 Января 200 поросят едва не сгорели заживо на свиноферме в Таранае
14:22 30 Января Сахалинцам не рекомендуют выходить на припай из-за угрозы торошения льда
12:28 30 Января Хабаровская и якутская лыжницы победили в спринте на Сахалине
18:33 8 Января Сахалинскую Декаду спорта и здоровья завершили "Рождественской лыжней"
18:37 8 Января Сахалинца пытались убить во сне, но он оказал сопротивление и выжил
10:36 21 Января Собственники квартир в Южно-Сахалинске вводят доплату за уборку парковок
12:31 23 Января Военнослужащие на Сахалине проходят обязательному курсу боевой подготовки
Выбор редакции
- 09:26 Сегодня Маркетплейсы вытесняют сахалинских продавцов одежды, игрушек и товаров для дома
- 09:03 Вчера На Сахалине стартовали открытые показы документальных фильмов о героях региона
- 15:49 4 Февраля Сахалинцам покажут нивхский свадебный обряд
- 10:27 4 Февраля Более 6,5 тысяч женщин в Сахалинской области воспользовались родовыми сертификатами в 2025 году
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?