На Сахалине открылась выставка книг к 145-летию балерины Анны Павловой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 6 февраля открыли выставку "Очарование русского балета", приуроченную к 145-летию великой русской балерины Анны Павловой. Экспозиция объединяет книги, аудиодиски и грампластинки, которые раскрывают историю и многообразие балетного искусства.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ, выставка знакомит посетителей с истоками театрального танца, триумфом "Русских сезонов" Сергея Дягилева, процессом создания сценографии и костюмов. Отдельный раздел посвящен биографиям выдающихся танцовщиков от Анны Павловой до Майи Плисецкой. Все представленные издания читатели могут взять на дом.

Центральное место на выставке занимает книга Х. Альджеранова "Анна Павлова: десять лет из жизни звезды русского балета", раскрывающая малоизвестные страницы творческого пути балерины. Труд С. Н. Худекова "Русский балет: от истоков до триумфа" прослеживает эволюцию национальной хореографической школы, а исследование Ю. И. Слонимского "П. И. Чайковский и балетный театр его времени" подробно анализирует рождение партитур "Лебединого озера", "Спящей красавицы" и "Щелкунчика". Отдельная полка посвящена героизму артистов в годы войны, где представлена книга А. Н. Крюкова "Паду ли я, стрелой пронзённый…" о жизни оперных и балетных артистов в блокадном Ленинграде.

Выставка будет работать в зале имени А. П. Чехова на втором этаже библиотеки до 1 апреля. После завершения экспонирования все книги останутся в свободном доступе для читателей.