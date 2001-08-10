В Сахалинской библиотеке провели мастер-класс по декору книг
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Сахалинской областной библиотеке состоялся первый мастер-класс по искусству декорирования книг. Участники познакомились с историей книжного оформления и освоили базовые техники превращения обычных изданий в уникальные арт-объекты.
Как рассказали ТИА "Острова" в библиотеке, мероприятие началось с исторического экскурса, посвященного эволюции книжного декора от изобретения печатного станка Гутенберга до современных техник. Затем участники перешли к практической части, где узнали, какие материалы и методы можно использовать для художественного оформления книг.
Это только первый мастер-класс из запланированной серии. В следующий раз, 28 августа, гостям предложат более сложные техники декорирования. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к будущим занятиям, записаться на которые можно по телефонам +7 (4242) 45-25-26, +7 (4242) 45-25-44.
Особенно актуально это мероприятие для держателей Пушкинской карты, которые могут посещать его бесплатно.
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