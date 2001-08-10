Спасатели ищут 46-летнего жителя Сахалина, вышедшего на резиновой лодке в море 6 июня

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На юго-западе Сахалина разыскивают мужчину, который вышел в море на резиновой лодке и перестал выходить на связь. По данному факту следственные органы организовали проверку.

Как сообщили ТИА «Острова» в СК России по Сахалинской области, в настоящее время проводится процессуальная проверка по факту безвестного исчезновения 46-летнего гражданина. По предварительным данным, инцидент произошёл 6 июня 2026 года в Невельском районе, в районе мыса Кузнецова. Мужчина самостоятельно отправился на резиновой лодке в воды Татарского пролива. С того момента его местонахождение установить не удалось.

Для поисков пропавшего задействованы все имеющиеся силы и средства. В региональной автоинспекции, а также в сахалинской полиции, к которым также обращались за комментарием, уточнили, что спасательные работы ведутся с целью установления местоположения человека и оказания ему возможной помощи. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, ситуация находится на контроле у экстренных служб.

В настоящий момент следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.