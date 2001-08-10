Жителю Южно-Курильского района грозит до года тюрьмы за повторную езду без прав

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Южно-Курильского района утвердила обвинительное постановление в отношении 47-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в управлении автомобилем при том, что он уже был лишён водительских прав и ранее подвергался административному наказанию за аналогичное деяние.

Как рассказали ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области, фигуранту инкриминируется преступление, предусмотренное частью 1 статьи 264.3 УК РФ. По версии дознания, в апреле 2026 года в утреннее время обвиняемый, несмотря на ранее вынесенное судом решение о лишении его права управления транспортными средствами и наличие административного наказания по части 4 статьи 12.7 КоАП РФ (повторное вождение без прав), вновь сел за руль принадлежащего ему автомобиля и выехал на улицы села Крабозаводское. Там его остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. На транспортное средство нарушителя наложен арест.

Уголовное дело было расследовано группой дознания ОМВД России «Южно-Курильский» под надзором районной прокуратуры. Собранная совокупность доказательств признана достаточной, а квалификация действий обвиняемого — верной.

В настоящее время дело направлено мировому судье судебного участка № 23 Южно-Курильского района Сахалинской области для рассмотрения по существу.

Санкция статьи, по которой обвиняется мужчина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до двух лет. Кроме того, предусмотрена конфискация транспортного средства.