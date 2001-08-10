В Макарове мужчина замахнулся велосипедом на сотрудницу полиции и толкнул её

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине следователи возбудили уголовное дело в отношении 59-летнего жителя Поронайского района. Его подозревают в применении насилия к представителю власти. Инцидент произошёл в Макарове 7 мая 2026 года.

Как сообщили ТИА «Острова» в следственном управлении СК России по Сахалинской области, Поронайским межрайонным следственным отделом в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

По версии следствия, 7 мая 2026 года в дежурную часть ОМВД по Макаровскому городскому округу поступил сигнал о незаконной продаже алкоголя. Для проверки этой информации на место незамедлительно прибыли двое сотрудников полиции. Позже, находясь на участке местности около дома по ул. 2-я Речная в городе Макарове, полицейские установили личность правонарушителя и предложили ему проехать в отделение для дальнейшего разбирательства.

Мужчина законные требования сотрудников проигнорировал. После отказа выполнить распоряжение полицейских он высказал в их адрес угрозу применения физической силы. В дальнейшем фигурант, пытаясь причинить телесные повреждения стражам порядка, замахнулся на них велосипедом. Удар пришёлся по руке одной из сотрудниц, которая выставила её вперёд, чтобы защитить лицо.

Однако противоправные действия мужчины на этом не прекратились: он толкнул сотрудницу полиции и схватил её за форменное обмундирование. Только после этого злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В настоящий момент по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.