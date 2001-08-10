Три землетрясения магнитудой до 6,4 произошли на Камчатке за 10 минут
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 7 июня у берегов Камчатки сейсмологи зарегистрировали 3 землетрясения за 10 минут. Магнитуда самого сильного достигла 6,4, эпицентры находились в 366-381 километре от Петропавловска, сообщает ИА «Кам 24», ссылаясь на Камчатский филиал Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба Российской академии наук»
Первое произошло в 22:41 по камчатскому времени с магнитудой 6,4. Эпицентр находился в 381 километре от Петропавловска-Камчатского, координаты – 49.6826 северной широты, 157.7080 восточной долготы. Очаг залегал на глубине 37,3 километра.
Через пять минут, в 22:46, сейсмологи зафиксировали второе землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр – в 366 километрах от краевой столицы, координаты – 50.0029 северной широты, 156.6540 восточной долготы. Глубина очага составила 37,5 километра.
Третье землетрясение, магнитудой 5,2, произошло в 2:51 – через пять минут после второго. Эпицентр находился в 367 километрах от города, координаты – 49.8746 северной широты, 157.2609 восточной долготы. Глубина очага составила 21 километр.
Информация о возможных ощутимых толчках в населённых пунктах края уточняется.
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