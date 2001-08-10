Спеть по-татарски, станцевать по-бурятски и пройти семейный квест можно будет на День России в музее книги Чехова

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

День России – праздник, объединяющий всех жителей нашей многонациональной страны, пройдёт в музее книги Чехова и на его площадках, программа мероприятий стартует 12 июня в 11:00!

В музее книги Чехова программа организована совместно с региональным отделением Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» и Международной общественной организацией «Союз православных женщин» при поддержке островного министерства культуры и архивного дела. Концерт с национальным колоритом пройдёт на площадке перед музеем, яркими музыкальными номерами и танцевальным фольклором порадуют коллективы учреждений культуры и творческих объединений Сахалинской области.

Кроме того, в ходе праздничной программы пройдёт церемония награждения победителей конкурса «В едином марше!», который проводил музей книги Чехова в рамках работы выставки «Сокровища полковых музеев». Напомним, что проект реализован совместно с Государственным историческим музеем при поддержке островного министерства культуры и архивного дела и компании «Сахалинская Энергия».

Далее стартует работа интерактивных площадок. Всех желающих приглашают поучаствовать в мастер-классе по приготовлению татарского чак-чака, создать сувениры на память в технике валяния, дать волю фантазии на занятии с раскрасками и проверить свою богатырскую силу на площадке спортивных активностей. Начало работы площадок – 12:00.

Вход на мероприятия (6+) свободный. Телефон для справок: 43-65-09.

Интерактивное занятие «День России» пройдёт 12 июня в 11:00 и в Музее медведя, участники создадут памятный сувенир в цветах триколора.

В этот же день любителей провести время творчески ждут в арт-галерее «Художественная фабрика» и арт-пространстве «РОСТ», программа пройдёт в рамках стратегического проекта «Художники Сахалинской области», инициированной губернатором Валерием Лимаренко. Для всех желающих запланированы мастер-классы (6+) от резидентов площадок – Михаила Сухова, Сергея Сосновцева, Натальи Дульцевой и Валерии Елисеевой. Кроме того, в «Художественной фабрике» будет проводиться семейный квест по постоянной выставке «Золотой фонд изобразительного искусства Сахалинской области». Вход свободный! Телефон для справок: 30-10-45.

Арт-пространство «РОСТ»

11:00 «Панелька»

Мастер-класс от художника Михаила Сухова в трафаретной технике

12:00 «Чистое небо и голубая река»

Мастер-класс от художника Сергея Сосновцева по рисованию сухой пастелью

Арт-галерея «Художественная фабрика»

11:00, 12:00, 13:00 Семейный квест по постоянной выставке «Золотой фонд изобразительного искусства Сахалинской области»

13:00 «Берёзы»

Мастер-класс по рисованию углём от художницы Натальи Дульцевой

14:30 «Родные поля»

Мастер-класс по изготовлению открытки в технике «цианотипия» от фотографа Валерии Елисеевой