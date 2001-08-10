Тихоокеанское
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09:23, | Новости культуры Сахалина и Курил

Конкурс плакатного искусства имени Сергея Ефремова собрал 3,2 тысячи работ

Конкурс плакатного искусства имени Сергея Ефремова собрал 3,2 тысячи работ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова "Время смыслов" завершил прием работ и подвел первые итоги. Как рассказали ТИА "Острова" организаторы, на конкурс поступило почти 3,2 тысячи работ от 2,2 тысяч участников из 84 регионов России и шести зарубежных стран.

Самыми активными участниками стали подростки и молодые люди в возрасте от 10 до 21 года, которые составили 73% от общего числа заявок. Среди участников есть как самые юные авторы - десятилетние дети, так и самый старший участник, которому исполнилось 77 лет. Лидерами по количеству заявок стали Москва, Приморский край, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край. Также работы прислали участники из Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Ганы, Эквадора и Зимбабве.

Наиболее популярными оказались номинации, связанные с патриотической и социальной тематикой. Например, номинация "Наша победа", посвященная 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, собрала 603 работы. Номинации "Важно!" и "Наша гордость" также вызвали большой интерес, получив 489 и 422 работы соответственно. Конкурс стал важным шагом в популяризации плакатного искусства в России, напоминая о советских плакатах, которые стали феноменом мировой культуры.

Организаторами конкурса выступили арт-проект "Журнал „Судьба“" и добровольческий отряд "Тигр", где служил погибший на СВО вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. В его память конкурс получил его имя. Цель мероприятия - популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через искусство плаката. Всего в конкурсе 13 номинаций, в каждой из которых определят три призовых места. Для подростков предусмотрена отдельная категория наград. Победителей объявят 18 апреля, а награждение состоится 24 апреля.

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