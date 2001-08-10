Конкурс плакатного искусства имени Сергея Ефремова собрал 3,2 тысячи работ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Конкурс современного плакатного искусства имени Сергея Ефремова "Время смыслов" завершил прием работ и подвел первые итоги. Как рассказали ТИА "Острова" организаторы, на конкурс поступило почти 3,2 тысячи работ от 2,2 тысяч участников из 84 регионов России и шести зарубежных стран.
Самыми активными участниками стали подростки и молодые люди в возрасте от 10 до 21 года, которые составили 73% от общего числа заявок. Среди участников есть как самые юные авторы - десятилетние дети, так и самый старший участник, которому исполнилось 77 лет. Лидерами по количеству заявок стали Москва, Приморский край, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край. Также работы прислали участники из Молдавии, Казахстана, Белоруссии, Ганы, Эквадора и Зимбабве.
Наиболее популярными оказались номинации, связанные с патриотической и социальной тематикой. Например, номинация "Наша победа", посвященная 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, собрала 603 работы. Номинации "Важно!" и "Наша гордость" также вызвали большой интерес, получив 489 и 422 работы соответственно. Конкурс стал важным шагом в популяризации плакатного искусства в России, напоминая о советских плакатах, которые стали феноменом мировой культуры.
Организаторами конкурса выступили арт-проект "Журнал „Судьба“" и добровольческий отряд "Тигр", где служил погибший на СВО вице-губернатор Приморья Сергей Ефремов. В его память конкурс получил его имя. Цель мероприятия - популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей через искусство плаката. Всего в конкурсе 13 номинаций, в каждой из которых определят три призовых места. Для подростков предусмотрена отдельная категория наград. Победителей объявят 18 апреля, а награждение состоится 24 апреля.
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