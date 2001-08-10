Тихоокеанское
информационное агентство
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12:11, | Новости культуры Сахалина и Курил

На Сахалине завершилась выставка-ярмарка издательской продукции

На Сахалине завершилась выставка-ярмарка издательской продукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Второй день III Сахалинской областной выставки-ярмарки издательской продукции завершился подведением итогов конкурса «Лучшее краеведческое издание» и торжественным закрытием, прошедшим в главной библиотеке островного региона 27 сентября. Заключительный день выставки-ярмарки был не менее насыщен событиями, чем первый, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.

Для гостей было организовано шесть творческих площадок, включавших в себя выставку-презентацию новой коллекции библиографии из фонда особо ценных и редких документов СахОУНБ, краеведческую интеллект-игру на знание островов, мастер-класс по росписи на деревянных заготовках, а также творческую встречу с историком, ученым секретарем ММК «Победа» Еленой Савельевой главным библиографом –краеведом Анивской центральной библиотеки им. П.Н. Ромахина Галиной Штепой.

Гвоздем программы и финальным аккордом стало подведение итогов областного конкурса «Лучшее краеведческое издание – 2024». В нем приняли участие 19 номинантов. Среди них, учебные и научные учреждения, издательские и полиграфические организации, архивы, библиотеки и музеи, а также отдельные авторы и составители Сахалинской области и регионов Дальнего Востока.

Всего было заявлено более 50 наименований печатных и электронных изданий по 9 номинациям: пяти основным и четырем дополнительным.

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