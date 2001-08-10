Выставка украшений народов России открылась в Холмске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выставка «Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России» начала работу в Историко-культурном центре Холмска 20 августа.
Уникальная планшетная выставка шедевров из фондов Российского этнографического музея знакомит с художественными традициями и эстетическими вкусами народов России. Это предметы типичные для народной культуры, бытовавшие с конца XVII по начало XX вв.
– Российский этнографический музей в июле уже реализовал этот передвижной проект на территории Невельского историко-краеведческого музея. Далее мы хотим показать красоту украшений в других районах нашей области, – отметила на открытии выставки советник заведующего филиалом РЭМ в г. Южно-Сахалинске Анастасия Степаненко. – Сегодня современные изделия из драгоценных камней и бижутерия утратили то назначение и смысл, которые придавали этим вещам наши предки. Выставка позволит не только узнать о видах украшений и материалов, из которых они сделаны, но и глубже познакомиться с сакральной и социальной подоплекой использования головных уборов, ожерелий, браслетов, и так далее.
Первыми посетителями выставки стали представители Местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Холмского городского округа. Ее прекрасная половина особо оценила красоту и великолепие представленных шедевров.
– Мы рады сотрудничеству, выставка очень информативная! Думаю, что она соберет большое количество заинтересованных посетителей, и не только взрослых. В сентябре начнется школьный сезон, и детям, безусловно, будет любопытно узнать о традициях наших народов, как украшали себя женщины, как менялся их облик, – поделилась директор Историко-культурного центра г. Холмска Нина Котельникова.
Основная задача выставки «Шкатулка драгоценностей. Традиционные украшения народов России» – показать этническое многообразие и своеобразие на примере культурного феномена украшений. Вариативность форм, материалов, способов изготовления и декорирования прослежены в украшениях, изготовленных как профессиональными ремесленниками-ювелирами, так и непосредственно носителями традиции.
Выставка будет работать до 16 сентября по адресу: г. Холмск, ул. Советская, 124 (здание Центральной библиотеки), 2 этаж.
Автор фото: Лина Платика
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