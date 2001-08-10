"Сурганова и оркестр", "АнимациЯ" и "Рок-синдром" возглавят музыкальную сцену "Крыльев Сахалина"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году крупнейший на Дальнем Востоке фестиваль музыки и авиации "Крылья Сахалина" продлится три дня. Сахалинцы смогут услышать большее количество местных и приезжих музыкальных исполнителей, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
На сегодняшний день заявки подали около 40 коллективов, представляющих не только сахалинскую сцену, но и другие регионы страны.
Возглавят фестиваль три известных российских коллектива. Одна из них - "АнимациЯ". Группа, основанная в 2000 году в Татарстане и выпустившая 9 альбомов, выступит здесь уже во второй раз - впервые она отыграла на сцене "Крыльев Сахалина" в 2015 году. Среди главных хитов группы - "Родина", "Спички", "Журавли", "Трамваи", "Воздух" и многие другие песни.
Следующий музыкальный коллектив - "Рок-синдром", образованный в 1986 году и стоящий у истоков движения металла в СССР. На счету музыкантов более 10 альбомов, пять их синглов попадали в топ-10 Горячих хитов iTunes. Музыканты исполняют как свои хиты, так и классическую музыку в металл-обработке.
Третья рок-группа, которая представит своё творчество для сахалинцев, - "Сурганова и оркестр". Коллектив создан в 2003 году бывшей участницей "Ночных снайперов" Светланой Сургановой. За 20 лет группа выпустила 11 долгоиграющих альбомов, а также стала одним из самых гастролирующих коллективов в стране с географией выступлений от Дальнего Востока до Калининграда. Главные хиты - "Весна", "Мураками", "Корабли", "Белая" и другие композиции.
Все они выступят хэдлайнерами 19 августа.
Напомним, "Крылья Сахалина" пройдут с 18 по 20 августа в Корсаковском районе на территории аэродрома Пушистый.
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