Сахалинские музыканты взяли Гран-при на «Российской студенческой весне»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Высшую награду завоевали воспитанники детской школы искусств «Этнос» –ансамбль корейских ударных инструментов «Пулькотнори». Фестиваль «Российская студенческая весна» состоялся в Ханты-Мансийске. Масштабное мероприятие объединило 2 тысячи конкурсантов со всей страны.
Сахалинский коллектив стал обладателем Гран-при фестиваля и победителем III Национальной премии поддержки талантливой молодежи «Российская студенческая весна» в инструментальном направлении. Ребята одержали победу, выступив с композицией «Хвансан».
– Хочу сказать спасибо всем, кто за нас болел. Мы чувствовали вашу поддержку. Считаю, что могли выступить лучше. Но мы стали первыми, а наше выступление вызвало фурор в зале. Зрители до этого не видели такого вживую. Поэтому мы были вне конкуренции, наши труды были вознаграждены, – поделилась Син Ном Ми, участница ансамбля корейских ударных инструментов «Пулькотнори»
Обладателями высоких наград фестиваля стали и другие участники из Сахалинской области. Так, призовые места в вокальном направлении заняли Арина Першина, Дарья Смирнова, Алина Лисина и группа «СИДО».
– Мы – единственные, кто живьем исполнял рок. Выступили отлично, порвали зал. Такой поддержки, как у нас, не было ни у кого. Диплом первой степени, в итоге, у нашего коллектива. Очень понравилась организация фестиваля, их культура, а церемонии открытия и закрытия поразили масштабами и красотой, – поделилась солистка группы «СИДО» Дарья Смирнова.
Победители инструментального направления от островного региона – дуэт Сосна и коллектив «Корё».
В оригинальном жанре первое место забрали «Пулькотнори» и «Янг Буллет крю» с синтез-номером «Единственный ход». Коллектив «Весна Продакшн СММ» взял приз второй степени в медийном направлении.
Вероника Корниенко отличилась в номинации «Арт», получив приз первой степени. Музыкальный клип от Яны Ромашовой взял специальный приз «За создание яркого образа», а юмористический ролик Марии Плиевой в направлении «Видео» диплом первой степени.
Лаборатория моды «А. Кляус» отмечена спецпризом «Костюм года». Платье его коллекции забрали в музей моды Российской студенческой весны. В театральном направлении творческое объединение «ЛицА» с постановкой «В моём доме живёт Дед Мороз» награждено специальным призом «За художественное преображение предметного мира».
В номинации «Уличные танцы» (брейк-данс) группа «Янг Буллет крю» отмечена призом первой степени.
– Ребята показали, что у нас на Сахалине есть яркие и талантливые молодые люди, которые могут составить конкуренцию на всероссийском уровне. Поздравляю наших артистов с хорошим выступлением и отличным результатом, – отметил Дмитрий Смекалов, руководитель областного агентства по делам молодёжи.
Отметим, торжественная Церемония закрытия XXXI (II) Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» – совместный проект Российского Союза Молодежи, президентской платформы «Россия – страна возможностей» и Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
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